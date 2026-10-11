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Нужно ли обрезать каланхоэ? 0 138

Дом и сад
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каланхоэ

Каланхоэ привлекает внимание своим эффектным цветением и неприхотливым характером. Рассмотрим, зачем обрезать или прищипывать этот многолетник из Мадагаскара.

 

После завершения цветения каланхоэ рекомендуется срезать все цветоносы. Место среза должно находиться на уровне крупных листьев. Это позволит кусту цвести благодаря боковым побегам в будущем.

Для большинства старых сортов летом полезно проводить прищипку верхних частей побегов, что способствует более активному ветвлению. Новые сорта, как правило, хорошо ветвятся и без этой процедуры.

Кусты, которые продаются в цветочных магазинах, обычно сохраняют компактную форму и обильно цветут благодаря специальным ингибиторам, применяемым в условиях короткого светового дня.

В домашних условиях рост каланхоэ не ограничивается, поэтому кусты становятся более раскидистыми и крупными. Если у взрослого каланхоэ стебли сильно вытянулись, можно провести радикальную обрезку. После этого цветок следует переместить в более освещенное место, что поможет предотвратить вытягивание молодых побегов.

Остатки отрезанных частей можно укоренить, что позволит получить новые растения.

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