Травянистые пионы не требуют укрытия на зиму, в отличие от древовидных.

В умеренном климате пионы могут успешно пережить зиму, если правильно замульчировать почву.

Многие садоводы используют опилки или торф, однако эти материалы могут повысить кислотность грунта. Это создает неблагоприятные условия для пионов и увеличивает риск развития серой гнили.

Некоторые цветоводы предпочитают использовать еловые ветки вместо торфа и опилок. Осенью, после срезания зеленой части пионов, их можно прикрыть тонким слоем земли и укрыть лапником.

Не обязательно срезать ветки с живых деревьев, так как это может привести к штрафам и ущербу природе. Лапник можно приобрести в крупных садоводствах, взять с срезанных деревьев или собрать опавшие ветки в лесу во время сбора грибов или ягод.

Мульчирование лапником защищает пионы не только зимой, но и весной. Это особенно важно, когда снег начинает таять, а риск возвратных холодов все еще высок.