Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно укрыть пионы на зиму: проверенный метод 0 225

Дом и сад
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно укрыть пионы на зиму: проверенный метод

Травянистые пионы не требуют укрытия на зиму, в отличие от древовидных.

 

В умеренном климате пионы могут успешно пережить зиму, если правильно замульчировать почву.

Многие садоводы используют опилки или торф, однако эти материалы могут повысить кислотность грунта. Это создает неблагоприятные условия для пионов и увеличивает риск развития серой гнили.

Некоторые цветоводы предпочитают использовать еловые ветки вместо торфа и опилок. Осенью, после срезания зеленой части пионов, их можно прикрыть тонким слоем земли и укрыть лапником.

Не обязательно срезать ветки с живых деревьев, так как это может привести к штрафам и ущербу природе. Лапник можно приобрести в крупных садоводствах, взять с срезанных деревьев или собрать опавшие ветки в лесу во время сбора грибов или ягод.

Мульчирование лапником защищает пионы не только зимой, но и весной. Это особенно важно, когда снег начинает таять, а риск возвратных холодов все еще высок.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Телефон
Изображение к статье: Алоэ
Изображение к статье: Каланхоэ
Изображение к статье: Яблоня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Королева цветов: как вырастить знаменитые английские розы в своем саду
Люблю!
Изображение к статье: Коллаж с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на фоне американской военной техники
В мире
Изображение к статье: Мужчина и женщина в постели
Люблю!
Изображение к статье: Сейм Латвии
Политика
Изображение к статье: Осенью волосы выпадают сильнее: что добавить в питание и уход, чтобы сохранить густоту
Люблю!
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
5
Изображение к статье: Королева цветов: как вырастить знаменитые английские розы в своем саду
Люблю!
Изображение к статье: Коллаж с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на фоне американской военной техники
В мире
Изображение к статье: Мужчина и женщина в постели
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео