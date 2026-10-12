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Как защитить крупу и муку от жучков 0 239

Дом и сад
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как защитить крупу и муку от жучков

Правильное хранение круп и муки поможет избежать появления насекомых.

 

Важно помнить, что жучки могут быстро размножаться, поэтому лучше предотвратить их появление. Какие советы помогут в этом?

Лимоны

Вредители не переносят аромат лимонов, поэтому этот секрет стоит использовать. В шкафах, где хранятся мука и крупа, можно разместить лимонную кислоту.

Также подойдут сушеные корки цитрусовых.

Острый перец

Если вы любите острую пищу, у вас наверняка есть сухой чили. Этот перец станет отличной защитой от насекомых.

Добавьте его прямо в емкости с мукой и крупами.

Фольга

Мало кто знает, что обычная фольга для выпечки может стать хорошей защитой от жучков. Небольшие полоски фольги можно положить в банки с продуктами.

Лавровый лист

Эта пряность является отличным "амулетом" против вредителей. Считается, что лавровый лист отпугивает не только жучков, но и тараканов с молью.

Храните специю вместе с продуктами, которые хотите защитить.

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