Важно помнить, что жучки могут быстро размножаться, поэтому лучше предотвратить их появление. Какие советы помогут в этом?

Лимоны

Вредители не переносят аромат лимонов, поэтому этот секрет стоит использовать. В шкафах, где хранятся мука и крупа, можно разместить лимонную кислоту.

Также подойдут сушеные корки цитрусовых.

Острый перец

Если вы любите острую пищу, у вас наверняка есть сухой чили. Этот перец станет отличной защитой от насекомых.

Добавьте его прямо в емкости с мукой и крупами.

Фольга

Мало кто знает, что обычная фольга для выпечки может стать хорошей защитой от жучков. Небольшие полоски фольги можно положить в банки с продуктами.

Лавровый лист

Эта пряность является отличным "амулетом" против вредителей. Считается, что лавровый лист отпугивает не только жучков, но и тараканов с молью.

Храните специю вместе с продуктами, которые хотите защитить.