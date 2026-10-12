Дачники на протяжении многих лет применяют железный купорос для защиты растений от насекомых-вредителей и болезней.

Этот препарат имеет множество преимуществ, начиная от доступной цены и заканчивая способностью обогащать почву железом.

Кроме того, средство практически универсально: опытные садоводы используют железный купорос для устранения мха, лишайников и грибов, которые атакуют садовые культуры, а также для защиты роз от пятнистости и винограда, малины и клубники от вредителей.

Для обработки косточковых деревьев, таких как абрикос, вишня, персик или слива, рекомендуется использовать 3%-ный раствор.

Приготовить его очень просто: растворите 300 г кристаллов в 10 л воды, затем опрыскайте ветки и ствол деревьев.

Для яблонь, груш и винограда можно использовать 400 г купороса на такое же количество воды, а при серьезных поражениях — до 500 г.

Если вы хотите обработать малину и другие ягодные кустарники, на 10-литровое ведро воды потребуется всего 200 г препарата.

Для опрыскивания клубничных плантаций и цветов в 10 л воды достаточно растворить 50 г вещества.