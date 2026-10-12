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Пять комнатных растений, привлекающих богатство, удачу и счастье 0 281

Дом и сад
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять комнатных растений, привлекающих богатство, удачу и счастье

Некоторые считают, что растения не могут изменить судьбу, но опытные цветоводы имеют другое мнение.

 

Конечно, декоративные растения сами по себе не принесут богатство или удачу. Однако цветоводы уверены, что растения начинают "работать" только тогда, когда за ними ухаживают, а их владельцы активно стремятся к своим целям, а не просто надеются на чудодейственные свойства растений.

Бугенвиллея

Это растение благоприятно влияет на трудолюбивых людей с конкретными целями. Тем, кто не стремится к активным действиям, бугенвиллея не поможет. Существует поверье, что можно усилить её действие, положив монетки под горшок или в почву.

Пахира

Это растение популярно в Китае и считается аналогом денежного дерева на постсоветском пространстве. Пахира принесет богатство и счастье в дом, если за ней ухаживать: поливать, подкармливать и обрезать.

Аукуба

Это растение идеально подходит для тех, кто решил сменить род деятельности или начать новый проект. Аукуба также помогает творческим людям раскрыть свой потенциал.

Сциндапсус

Это растение сочетает в себе свойства пахиры и бугенвиллеи, но за ним ухаживать проще, что делает его подходящим для занятых людей. Сциндапсус не только украшает пространство, но и помогает сосредоточиться, когда возникают трудности с принятием решений.

Лимонное дерево

Это растение не только приносит плоды, но и украшает подоконник. По поверьям, ухоженное лимонное дерево является залогом благосостояния хозяев. Существует даже шутка: сколько лимонов будет на дереве, столько миллионов заработает владелец.

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