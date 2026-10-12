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Почему не стоит сажать боярышник рядом с домом: важные аспекты 0 82

Дом и сад
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему не стоит сажать боярышник рядом с домом: важные аспекты

Боярышник — это полезное растение, ягоды которого богаты питательными веществами.

 

Многие дачники с радостью выращивают боярышник на своих участках. Однако это растение может представлять определённую опасность, о которой не все знают.

Шипы

Шипы боярышника могут вырастать до 5 см в длину и представляют собой проблему при сезонной обрезке. Они способны проткнуть любой материал.

Это может стать источником опасности, особенно если на огороде часто играют дети и находятся животные.

Вредители

Боярышник привлекает опасных вредителей, таких как огневка, пильщик, моль и яблочная тля. Эти насекомые могут стать настоящей головной болью, и избавиться от них будет непросто.

Запах

Цветки боярышника выделяют специфическое вещество — диметиламин, из-за чего рядом с кустарником может ощущаться неприятный «рыбный» запах.

Площадь

Это растение может вырастать до 10-12 метров в высоту и разрастаться как в ширину, так и в высоту. При посадке боярышника важно учитывать эту особенность.

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