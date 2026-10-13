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Безопасная жарка: можно ли готовить на сливочном масле 0 65

Дом и сад
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Безопасная жарка: можно ли готовить на сливочном масле

Обжаривание придает продуктам яркий вкус, особенно при использовании сливочного масла. Однако существуют предупреждения о том, что это может быть опасно, так как масло может гореть и выделять канцерогены.

 

Сливочное масло имеет одну из самых низких температур дымления. Поэтому жарить на сливочном масле можно, но только те продукты, которые не требуют высоких температур. Как только масло перегревается и начинает дымить, в нем начинают образовываться канцерогены, которые могут провоцировать онкологические заболевания. При подгорании животных жиров образуются трансжиры, а также происходит радиолиз, в результате которого возникают свободные радикалы.

Чтобы избежать вреда для здоровья, важно выбирать качественное масло, не перегревать сковороду и использовать его в небольших количествах. Если масло начинает дымить и приобретает коричневый цвет, его следует вылить и не использовать.

Также рекомендуется не злоупотреблять сливочным маслом для жарки, так как это может привести к накоплению канцерогенов в организме. Для тепловой обработки лучше использовать растительные масла.

Тем не менее, сливочное масло в небольших количествах очень полезно. Оно содержит много насыщенных жирных кислот, антиоксидантов, замедляющих старение, а также витамин D, необходимый для усвоения кальция и укрепления иммунной системы.

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