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Эффективная защита комнатных растений от вредителей с помощью кухонных средств 0 88

Дом и сад
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эффективная защита комнатных растений от вредителей с помощью кухонных средств

Многие владельцы комнатных растений часто забывают о важности ухода за своими зелеными питомцами.

 

Комнатные растения требуют не только регулярного полива, но и подкормки, а также защиты от вредителей.

В этой статье мы обсудим, как предотвратить появление вредителей в почве.

Если вы хотите ответственно подойти к уходу за горшечными растениями, важно проводить профилактические меры против вредителей.

Для этого вам потребуется растворить 1 чайную ложку горчичного порошка в литре воды. Дайте смеси настояться, а затем увлажните ею землю в горшках и кашпо.

Если же паутинный клещ или тля уже появились на ваших растениях, вы можете использовать тот же раствор, но с небольшими изменениями для опрыскивания.

Добавьте 50 г натертого хозяйственного мыла в горчичный раствор. Наполните полученной смесью пульверизатор и обработайте стебли и листья растений.

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