Вишня, которая может быть кустом или деревом, является популярным растением среди дачников.

Иногда возникает проблема мельчания ягод, и без подкормок здесь не обойтись.

Уход за вишней

Вишня предпочитает много света и регулярные поливы. Размер ягод во многом зависит от условий, в которых растут саженцы. Недостаток питания и неправильный полив могут привести к болезням, слабости и низкой урожайности вишни.

Подкормка

Как обеспечить вишне необходимые питательные вещества, чтобы она порадовала вас обильным урожаем сладких ягод?

Весной рекомендуется подкормить вишню золой: 1 литр на квадратный метр влажной почвы.

Можно также приготовить раствор: 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки калия без хлора на 10 литров воды. Вносите до 3 ведер раствора под каждое растение.

Во время формирования завязей опрыскайте листья раствором микроэлементов.

В августе подкармливайте почву раствором: 1 столовая ложка двойного гранулированного суперфосфата и 1 чайная ложка калия на 5 литров воды, внося до 4 ведер под каждую вишню.

Поздней осенью, когда дерево сбросило листья, внесите 2-3 ведра органики или полейте жидким навозом.