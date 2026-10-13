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Как подкормить вишню поздней осенью после сброса листьев 0 146

Дом и сад
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подкормить вишню поздней осенью после сброса листьев

Вишня, которая может быть кустом или деревом, является популярным растением среди дачников.

 

Иногда возникает проблема мельчания ягод, и без подкормок здесь не обойтись.

Уход за вишней

Вишня предпочитает много света и регулярные поливы. Размер ягод во многом зависит от условий, в которых растут саженцы. Недостаток питания и неправильный полив могут привести к болезням, слабости и низкой урожайности вишни.

Подкормка

Как обеспечить вишне необходимые питательные вещества, чтобы она порадовала вас обильным урожаем сладких ягод?

Весной рекомендуется подкормить вишню золой: 1 литр на квадратный метр влажной почвы.

Можно также приготовить раствор: 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки калия без хлора на 10 литров воды. Вносите до 3 ведер раствора под каждое растение.

Во время формирования завязей опрыскайте листья раствором микроэлементов.

В августе подкармливайте почву раствором: 1 столовая ложка двойного гранулированного суперфосфата и 1 чайная ложка калия на 5 литров воды, внося до 4 ведер под каждую вишню.

Поздней осенью, когда дерево сбросило листья, внесите 2-3 ведра органики или полейте жидким навозом.

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Редакция BB.LV
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