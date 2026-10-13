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Как заставить кактусы цвести: простой метод для ленивых 0 95

Дом и сад
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как заставить кактусы цвести: простой метод для ленивых

Кактусы — это одни из самых популярных домашних растений. Они неприхотливы и всегда разбавляют интерьер, делают его более стильным.

 

Многие любители кактусов, покупая новое растение, надеются, что оно зацветет. Цветки кактусов всегда привлекают внимание, так как их появление считается редким явлением.

Достичь цветения действительно возможно, и это не так сложно, как может показаться.

С начала ноября и до начала марта рекомендуется сократить полив до одного раза в три-четыре недели, при этом количество воды должно быть минимальным.

Растение лучше пересадить в небольшой горшок и держать подальше от отопительных приборов.

Также стоит немного снизить ночную температуру.

Когда появится бутон, важно не тревожить кактус, так как он не любит, когда его беспокоят в этот период.

Существует еще один способ, который может помочь ускорить цветение. Для этого потребуется одна подкормка — слабый раствор фосфорнокислого калия (достаточно одного грамма вещества на литр воды).

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