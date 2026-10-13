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Пять приемов в интерьере для снижения уровня стресса 0 109

Дом и сад
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стресс

Дом — это пространство для отдыха и расслабления после трудового дня. Обстановка должна этому способствовать.

 

Используйте идеи оформления интерьера, чтобы достичь желаемого эффекта расслабления.

Природные элементы в интерьере

Для отделки интерьера подойдут натуральные материалы, такие как камень, древесина, а также элементы воды и огня. Это поможет вам избавиться от стресса и восстановить энергию.

Покрасьте стены водоэмульсионной краской, а паркет уложите елочкой. В спальне можно использовать деревянные рейки, которые создадут атмосферу для полноценного отдыха.

Естественное освещение

Настроение значительно улучшается при солнечной погоде. Чтобы поддерживать положительные эмоции, важно обеспечить достаточное количество естественного света в доме.

Днем открывайте окна, чтобы впустить солнечные лучи. Обратите внимание на современные портьеры и откажитесь от римских штор, которые могут затенять пространство.

Чистота и порядок в пространстве

Загроможденное пространство может повысить уровень стресса. Не стоит полагать, что большое количество декора создаст уют.

Чем меньше деталей в интерьере, тем спокойнее будет обстановка. Выбирайте функциональные элементы, которые не перегружают пространство.

Эстетические и тактильные элементы

Интересные детали интерьера могут поднять настроение. Например, выбирайте мягкие пуфы и диваны из одной коллекции.

Дополните интерьер красивым текстилем и картинами, чтобы создать уютную атмосферу. Это отличный способ избавиться от стресса.

Домашняя оранжерея

Живые растения в доме помогут улучшить настроение. Они также освежают воздух и успокаивают психику, создавая атмосферу для отдыха.

Сочетайте комнатные растения с мягкой мебелью и большими окнами, чтобы создать идеальный уголок для расслабления.

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Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
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