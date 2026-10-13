По словам агронома, заморозки представляют наибольшую опасность в условиях сухой погоды. Поэтому рекомендуется хорошо поливать грядки, чтобы земля оставалась влажной даже при температуре до минус 7 градусов.

«Мокрая почва всегда защищает все, что находится в земле. Культуры замерзают только в случае сухой почвы», - отметила Ганичкина.

Эксперт также подчеркнула важность полива плодово-ягодных культур, так как в противном случае деревья могут замерзнуть зимой и не дать урожая.