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Советы эксперта по защите дачных посадок от заморозков 0 48

Дом и сад
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заморозки

Агроном Октябрина Ганичкина делится рекомендациями по сохранению корнеплодных культур в осенний период.

 

По словам агронома, заморозки представляют наибольшую опасность в условиях сухой погоды. Поэтому рекомендуется хорошо поливать грядки, чтобы земля оставалась влажной даже при температуре до минус 7 градусов.

«Мокрая почва всегда защищает все, что находится в земле. Культуры замерзают только в случае сухой почвы», - отметила Ганичкина.

Эксперт также подчеркнула важность полива плодово-ягодных культур, так как в противном случае деревья могут замерзнуть зимой и не дать урожая.

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