Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Четыре ошибки в уходе за флоксами, которые могут привести к проблемам 0 91

Дом и сад
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Четыре ошибки в уходе за флоксами, которые могут привести к проблемам

Флоксы, популярные среди дачников, известны своей неприхотливостью.

 

Флоксы действительно являются терпеливыми и живучими растениями, но даже они имеют свои пределы. В этой статье мы рассмотрим распространенные ошибки, которые могут привести к потере цветущей клумбы.

Во-первых, не стоит обрезать цветы слишком слабо или, наоборот, слишком сильно. В этом вопросе важно учитывать климатические условия и особенности сорта.

Во-вторых, избегайте использования для укрытия флоксов материалов, которые не пропускают воздух и влагу. Это может привести к выпреванию растений.

В-третьих, не накрывайте цветник слишком рано. Небольшие морозы могут быть полезны для флоксов, а преждевременное укрытие может вызвать те же проблемы, что и в предыдущем случае.

И, наконец, в-четвертых, остерегайтесь осенних подкормок, содержащих азот. Этот элемент стимулирует развитие растений, что нежелательно перед наступлением холодов.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заморозки
Изображение к статье: Безопасная жарка: можно ли готовить на сливочном масле
Изображение к статье: Как заставить кактусы цвести: простой метод для ленивых
Изображение к статье: Эффективная защита комнатных растений от вредителей с помощью кухонных средств

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: памятник Свободы
Наша Латвия
Изображение к статье: Вантовый мост
ЧП и криминал
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
1
Изображение к статье: Perseverance
Техно
Изображение к статье: Ночной дозор: как отучить котиков бегать, когда вы спите
Люблю!
Изображение к статье: Джорджина Родригес и Роналду
Спорт
Изображение к статье: памятник Свободы
Наша Латвия
Изображение к статье: Вантовый мост
ЧП и криминал
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео