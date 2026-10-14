Флоксы действительно являются терпеливыми и живучими растениями, но даже они имеют свои пределы. В этой статье мы рассмотрим распространенные ошибки, которые могут привести к потере цветущей клумбы.

Во-первых, не стоит обрезать цветы слишком слабо или, наоборот, слишком сильно. В этом вопросе важно учитывать климатические условия и особенности сорта.

Во-вторых, избегайте использования для укрытия флоксов материалов, которые не пропускают воздух и влагу. Это может привести к выпреванию растений.

В-третьих, не накрывайте цветник слишком рано. Небольшие морозы могут быть полезны для флоксов, а преждевременное укрытие может вызвать те же проблемы, что и в предыдущем случае.

И, наконец, в-четвертых, остерегайтесь осенних подкормок, содержащих азот. Этот элемент стимулирует развитие растений, что нежелательно перед наступлением холодов.