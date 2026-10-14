Мёд известен своими целебными свойствами и может быть использован в растениеводстве. Для приготовления медового раствора разведите чайную ложку меда в стакане теплой воды. Сначала замочите семена в обычной отстоянной воде. Затем выложите семена на блюдце, залейте несколькими ложками медовой воды и оставьте на шесть часов. После этого слегка подсушите семена и приступайте к посеву.

Луковая шелуха является отличным стимулятором роста. Залейте две горсти шелухи литром кипятка и дайте настояться несколько дней. После этого процедите раствор и добавьте в него ложку древесной золы. Замочите семена в этом средстве на три часа, чтобы они обогатились витаминами и минералами. Использованный раствор можно разбавить водой в пропорции 1:1 и полить им комнатные цветы.

Алоэ также можно использовать для ускорения проращивания семян. Срежьте нижние листья с алоэ, которому не менее трех лет. Измельчите листья и отожмите сок через марлю. Полученный сок разбавьте водой в соотношении 1:1. Залейте семена полученным раствором и оставьте на шесть часов.

Однако не рекомендуется использовать алоэ как стимулятор роста для перца, лука и сельдерея.