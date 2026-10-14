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Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике: 5 эффективных способов 0 94

Дом и сад
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике: 5 эффективных способов

Неприятный запах в холодильнике — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие.

 

Регулярная мойка холодильника и ревизия продуктов могут не всегда давать желаемый результат. Поэтому стоит рассмотреть 5 способов, которые помогут избавиться от неприятных запахов в холодильнике.

Активированный уголь

Этот способ очень прост. Активированный уголь стоит недорого и доступен в большинстве аптек. Для использования нужно взять таблетки активированного угля, положить их в тарелку и завернуть в сетчатый материал. Процесс легкий, а эффект заметен сразу.

Пищевая сода

Сода также является недорогим средством. Ее можно рассыпать в пробки от пластиковых бутылок или другие емкости. Сода эффективно поглощает запахи, но стоит учитывать уровень влажности: при повышенной влажности она быстро теряет свои свойства. Поэтому рекомендуется распределять соду по всему холодильнику в контейнерах.

Натуральный кофе

Натуральный кофе обладает сильным ароматом, который помогает маскировать неприятные запахи. Однако важно помнить, что кофе не устраняет запахи, а лишь скрывает их. Также кофе может потерять свои свойства при высокой влажности. Рекомендуется использовать зерновой кофе, рассыпая его по небольшим мешкам или помещая на тарелки. 50 г кофе будет достаточно, и его следует заменять каждые 3 дня.

Уксус

Столовый уксус — один из лучших способов избавиться от неприятных запахов. Для этого уксус нужно смешать с водой в соотношении 1 к 1 и протереть внутренние поверхности холодильника, уделяя внимание стенам, потолку и лоткам для продуктов. Перед мойкой стоит вынуть все продукты и разморозить холодильник. Уксус имеет резкий запах, поэтому эффект будет заметен быстро. Не забудьте использовать резиновые перчатки, чтобы защитить кожу рук.

Лимон

Лимон также эффективно борется с неприятными ароматами. Достаточно нарезать несколько долек, разложить их на тарелку и поставить в холодильник. Эффект профилактический, поэтому лимон следует заменять каждые 3 дня. Не забывайте, что лимон быстро гниет, поэтому важно следить за его состоянием и выбрасывать при необходимости.

Также можно приготовить лимонный раствор, смешав сок лимона с водой в соотношении 2 к 1. Этот раствор можно использовать для протирания всех поверхностей холодильника и считается одним из лучших способов устранения запахов.

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