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Ошибка в приготовлении бордосской смеси снижает ее эффективность в два раза 0 58

Дом и сад
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ошибка в приготовлении бордосской смеси снижает ее эффективность в два раза

Для обработки сада от грибков и болезней дачники используют бордосскую жидкость. Однако не все знают, как правильно ее готовить. Существует одна грубая ошибка, которая значительно уменьшает ее эффективность.

 

Это средство было изобретено французским химиком в конце XIX века с целью отпугивания воров от виноградников. Голубая смесь с синим отливом, высыхая на гроздьях винограда, выглядела как плесень. При этом она не наносила вреда растению и легко смывалась. В то время случайно выяснили, что медный купорос, содержащийся в бордосской жидкости, убивает грибок.

С тех пор бордосская жидкость стала неотъемлемой частью арсенала садоводов, заботящихся о здоровье своих посадок. Ошибку обычно допускают начинающие садоводы, стремясь упростить процесс приготовления жидкости. Они смешивают медный купорос и гашеную известь, а затем добавляют нужное количество воды.

Однако медный купорос и известь следует растворять в небольшом количестве воды в отдельных емкостях. Затем аккуратно увеличивают объем воды в каждом ведре, и только после этого тонкой струей медный купорос переливают в емкость с известью, при этом медленно помешивая раствор.

Приготовленная таким образом бордосская жидкость будет максимально эффективной. Кроме того, стоит помнить, что она действенна только в день приготовления.

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