Плодородие почвы напрямую влияет на будущий урожай. Если ваши огородные усилия не приносят ожидаемых результатов, возможно, в почве не хватает питательных веществ или нарушен их баланс. В конце дачного сезона важно уделить внимание подготовке почвы к следующему сезону, восстановив её плодородие. Рассмотрим, какие способы для этого существуют.

Севооборот

При возделывании участка важно соблюдать правила севооборота. Растения, выращиваемые на одном месте, не должны высаживаться на прежнее место в течение 5 лет. Также стоит учитывать, какие культуры можно высаживать на следующий год, а каких следует избегать. Длительное выращивание одних и тех же растений истощает почву.

Дождевые черви

Известно, что чем больше дождевых червей в почве, тем она плодороднее. Один из способов улучшить структуру и качество грунта — заселение его дождевыми червями. Они перерабатывают органику и выделяют биогумус в процессе своей жизнедеятельности.

Сидераты

На истощённых участках сеют сидеративные культуры. Им дают вырасти, а перед появлением семян косят и заделывают в почву. Это обогащает землю питательными веществами, минимизирует риск размножения инфекций и сокращает рост сорняков.

Если в грунте не хватает азота, стоит сеять горох, фасоль, клевер или сою. Недостаток калия можно восполнить с помощью овса, ржи, проса или пшеницы. Эти культуры также помогают снизить кислотность почвы. При нехватке фосфора сеют редьку, рапс или горчицу, но они не подходят для кислых почв. Плотный грунт можно засеять гречихой, которая улучшит его структуру, делая его более рыхлым и плодородным.

Органика

К органическим удобрениям относятся: помёт, навоз, перегной, компост, торф и другие. Органика содержит много полезных веществ, которые легко усваиваются растениями. Подкормки можно вносить при осенней или весенней перекопке.

Отказ от посевов

В крайних случаях можно использовать чистый пар. Участку следует дать отдохнуть в течение всего дачного сезона, при этом необходимо проводить ряд мероприятий: перекопку с внесением органики, регулярные прополки и посев сидератов. Это делается, если при благоприятных условиях и хорошем уходе урожай остаётся скудным несколько лет, что указывает на истощение почвы.