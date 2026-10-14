Посев петрушки под зиму возможен в октябре, чтобы весной наслаждаться свежей зеленью. При посадке важно соблюдать определенные правила.

Первым делом необходимо выбрать подходящее место для посева. Хорошими предшественниками для петрушки являются лук, картофель, томаты, огурцы и кабачки.

Далее стоит подобрать «соседей». Рядом с петрушкой не рекомендуется высаживать укроп и сельдерей, так как они могут угнетать друг друга.

Следующий шаг — позаботиться о качестве грунта. При перекопке желательно добавить перегной и речной песок. Из минеральных удобрений подойдут суперфосфат и нитрофоска.

Теперь можно переходить к посадке. Бороздки должны быть глубиной около 5 см. Между рядами желательно оставлять расстояние 15-20 см. Чтобы грядку не размыло дождем, накройте ее пленкой.