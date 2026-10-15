Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что сажать рядом с грушей для хорошего урожая: дачные советы 0 85

Дом и сад
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что сажать рядом с грушей для хорошего урожая: дачные советы

Груша считается капризным садовым растением, но с правильным соседством можно добиться отличного урожая.

 

Одной из причин, по которой груша может не давать хороший урожай, является выбор соседних культур. Какие растения лучше всего сажать рядом с грушей?

1. Наилучшим вариантом будет посадка другой груши, но другого сорта.

2. Клен может защитить грушу от плодожорки, хотя это не плодовое дерево. В качестве альтернативы подойдут малина, черная смородина и виноград.

3. В приствольном круге можно высадить бархатцы, колокольчики и маргаритки. Эти цветы помогут защитить дерево от вредителей.

Что не рекомендуется сажать рядом с грушей

1. Слива и груша являются конкурентами. В большинстве случаев побеждает слива, что может привести к увяданию груши.

2. Вишня и черешня могут передать груше свои болезни, поэтому лучше размещать эти деревья на расстоянии не менее 10 метров друг от друга.

3. Урожайность груши может снизиться на 50-70 %, если рядом растут жасмин, сирень, калина, акация или бук.

4. Хвойные деревья лучше сажать подальше от плодовых, так как они могут повышать кислотность почвы. Можжевельник, кроме этого, может заразить грушу ржавчиной.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как обновить комнату для сына или дочери без ремонта
Изображение к статье: Знаки зодиака, у которых трудолюбие проявляется по выходным
Изображение к статье: Три предмета для создания уюта в спальне: советы дизайнеров
Изображение к статье: Необычное применение зубной пасты в хозяйстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Печеный баклажан с томатами и веганским песто
Еда и рецепты
Изображение к статье: согласованное сообщение о дтп
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп и майор-террорист
В мире
Изображение к статье: Лига конференций УЕФА: «Рига» дома не смогла одолеть алматинский «Кайрат»
Спорт
Изображение к статье: Усик на ринге
Lifenews
Изображение к статье: Кино
Наша Латвия
Изображение к статье: Печеный баклажан с томатами и веганским песто
Еда и рецепты
Изображение к статье: согласованное сообщение о дтп
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп и майор-террорист
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео