Груша считается капризным садовым растением, но с правильным соседством можно добиться отличного урожая.

Одной из причин, по которой груша может не давать хороший урожай, является выбор соседних культур. Какие растения лучше всего сажать рядом с грушей?

1. Наилучшим вариантом будет посадка другой груши, но другого сорта.

2. Клен может защитить грушу от плодожорки, хотя это не плодовое дерево. В качестве альтернативы подойдут малина, черная смородина и виноград.

3. В приствольном круге можно высадить бархатцы, колокольчики и маргаритки. Эти цветы помогут защитить дерево от вредителей.

Что не рекомендуется сажать рядом с грушей

1. Слива и груша являются конкурентами. В большинстве случаев побеждает слива, что может привести к увяданию груши.

2. Вишня и черешня могут передать груше свои болезни, поэтому лучше размещать эти деревья на расстоянии не менее 10 метров друг от друга.

3. Урожайность груши может снизиться на 50-70 %, если рядом растут жасмин, сирень, калина, акация или бук.

4. Хвойные деревья лучше сажать подальше от плодовых, так как они могут повышать кислотность почвы. Можжевельник, кроме этого, может заразить грушу ржавчиной.