Дети всегда полны энергии и нуждаются в постоянных переменах. Их пространство требует обновлений и волшебных декораций.

Это вовсе не означает, что каждый раз, когда ребенку надоедает его комната, родителям необходимо начинать масштабный ремонт.

Преобразить детскую спальню можно с помощью нескольких простых приемов.

Замена старой мебели

Кровать — это главный элемент любой детской комнаты. На ней не только спят, но и играют.

Чтобы порадовать ребенка и изменить атмосферу в комнате, стоит выбрать новую кровать.

Это может быть кровать-домик или кровать-чердак. Такая необычная мебель станет отличным дизайнерским решением, а ребенок будет счастлив, получив не просто кровать, а свой волшебный уголок, где можно реализовать сюжеты любимых сказок.

Каждый мальчик мечтает о кровати-машине, а девочку порадует мягкий диванчик, на котором можно удобно расположиться с подружками и играть в куклы. Также можно добавить небольшой шкаф для одежды или игрушек, столик и удобный стульчик.

Важно правильно выбрать ортопедический матрас для новой кровати, чтобы ребенок рос здоровым и правильно развивался.

Игра со светом

Придать комнате новые оттенки поможет простая игра со светом. Начните с замены обычных ночников на красивые, фигурные прикроватные лампы. Светодиодная лента в любимом цвете ребенка создаст особую атмосферу.

Светящаяся лента может выделить любые детали комнаты, от кровати до полочки с игрушками.

Зеленые растения

Приучать ребенка заботиться о природе нужно с раннего возраста.

Если в детской разместить красивые цветы, это не только освежит декор, но и научит малыша порядку, ведь за живыми растениями нужно ухаживать.

Новый текстиль

Сменив текстиль, можно значительно изменить восприятие комнаты. Начните с нового постельного белья с изображениями любимых сказочных героев ребенка.

Такой текстиль будет радовать ребенка каждое утро. Затем обновите накидку на кровать и шторы, выбрав единую цветовую гамму для создания гармоничного образа в детской.