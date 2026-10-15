Зубная паста может быть полезна не только для ухода за полостью рта.

Некоторые хозяйки используют зубную пасту так часто, что покупают самый дешевый тюбик специально для бытовых нужд.

Вместо мыла

После приготовления рыбных блюд или работы с чесноком на руках может остаться стойкий запах, который не всегда убирает обычное мыло. В этом случае можно использовать зубную пасту: достаточно взять небольшое количество, вспенить на руках и смыть. Это поможет избавиться от запаха более эффективно.

Также можно протереть пастой ножи, доски и другие предметы, которые впитали запах рыбы или чеснока.



Пятновыводитель

Если на ковре появилось пятно, зубная паста может помочь. Нанесите немного пасты на загрязненный участок, равномерно распределите и оставьте на 5–10 минут. Затем смойте водой и высушите.

При появлении пятна от чернил на одежде вотрите зубную пасту в пятно, оставьте на пару минут, затем тщательно потрите и промойте водой. Если пятно не исчезло, повторите процедуру до полного удаления.

Избавление от царапин

Для удаления мелких царапин с экрана телефона или другой электроники нанесите немного пасты на мягкую тряпочку и отполируйте экран. Это поможет убрать потертости, но не глубокие царапины.

Защита зеркала от запотевания

Чтобы зеркало в ванной не запотевало во время душа, его можно предварительно отполировать зубной пастой.

Помощь в маникюре

После снятия красного лака на ногтях может остаться розовый оттенок. Для его удаления выдавите немного пасты на ногтевую пластину, оставьте на 5–8 минут и смойте. Это поможет отбелить ногти и кожу вокруг них.

Отбеливание обуви

Если на туфлях или кроссовках появились черные полосы или пятна, просто почистите их пастой с помощью щетки, а затем смойте пену чистой водой.

Чистка серебра

Серебро со временем может загрязняться и темнеть из-за окисления. Чтобы вернуть ему блеск, нанесите пасту на поверхность украшения, оставьте на несколько минут, затем почистите щеткой и промойте водой. Этот метод подходит для любых серебряных предметов.