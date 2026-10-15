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Осенняя подкормка для обильного урожая малины 0 98

Дом и сад
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осенняя подкормка для обильного урожая малины

Качество и количество питательных веществ, внесенных в почву, на которой растет малина, напрямую влияют на будущий урожай.

 

Если оставить малину без подкормки, ягоды будут мелкими и сухими, даже при обильном поливе.

Поэтому садоводы с наступлением осени не упускают возможность внести удобрения.

Наблюдения показывают, что малина лучше всего растет и плодоносит в почве, богатой природной органикой, такой как перегнившие листья и ветки, то есть компостом.

Однако применение чистого компоста лучше отложить на весну, а осенью стоит сосредоточиться на внесении фосфора и калия.

В качестве удобрения можно использовать 200 граммов золы на каждый квадратный метр земли, добавив к ней 150 граммов костной муки.

Эти вещества следует заделать в землю с помощью тяпки.

Тем, кто предпочитает минеральные удобрения, рекомендуется вырыть канавку вокруг малиновых кустов глубиной около 20 см, сначала пролить ее водой, а затем внести по 2 столовые ложки минерального удобрения, содержащего необходимые элементы.

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