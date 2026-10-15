Чтобы вырастить много хрустящих и ароматных огурцов, важно не только соблюдать правила ухода, но и правильно подбирать соседей для растений.

Опытные садоводы знают, что не все культуры можно высаживать рядом. Некоторые растения могут забирать слишком много воды и питательных веществ, в то время как другие привлекают вредителей или затеняют посадки.

Поэтому важно внимательно подойти к вопросу размещения растений на участке. Какие культуры можно высаживать рядом с огурцами?

На грядках хорошо соседствуют с огурцами лук и чеснок, которые защищают эту хрупкую культуру от вредителей.

Также можно высаживать кукурузу рядом. Подойдет для соседства и горох, который обогащает почву азотом и другими полезными элементами.

Если вы хотите получить более вкусные и ароматные плоды, отличным выбором будут шпинат, сельдерей или пекинская капуста.

Увеличить урожай можно, высаживая рядом календулу, которая привлекает насекомых-опылителей. Кроме того, грядки украсят бархатцы, которые помогут отогнать вредителей.