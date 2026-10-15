Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Секреты обильного цветения лилий: как добиться успеха 0 59

Дом и сад
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секреты обильного цветения лилий: как добиться успеха

Цветоводы делятся простыми секретами, чтобы лилии радовали вас крупными цветами.

 

Чтобы лилии радовали вас обилием крупных цветков, достаточно соблюдать несколько простых правил при их посадке и уходе.

Выберите для лилий просторный и светлый участок, который будет защищен от прямых солнечных лучей.

Перед посадкой удобрите почву органическими веществами, желательно за год до высадки луковиц.

Почва должна быть рыхлой и хорошо пропускать влагу; для этого можно добавить песок в лунки под луковицы.

При посадке луковиц учитывайте их индивидуальную глубину — она должна составлять тройную высоту самой луковички.

Не забудьте внести минеральные удобрения. В первый раз, после весенних заморозков, достаточно использовать 1 столовую ложку аммиачной селитры на 1 квадратный метр почвы.

Вторую подкормку проводите в мае, когда появятся первые ростки. Для этого разведите 40-50 г нитроаммофоски в 10 литрах воды и полейте растения. Повторите эту процедуру, когда начнут появляться первые бутоны.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как обновить комнату для сына или дочери без ремонта
Изображение к статье: Знаки зодиака, у которых трудолюбие проявляется по выходным
Изображение к статье: Три предмета для создания уюта в спальне: советы дизайнеров
Изображение к статье: Необычное применение зубной пасты в хозяйстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Печеный баклажан с томатами и веганским песто
Еда и рецепты
Изображение к статье: согласованное сообщение о дтп
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп и майор-террорист
В мире
Изображение к статье: Лига конференций УЕФА: «Рига» дома не смогла одолеть алматинский «Кайрат»
Спорт
Изображение к статье: Усик на ринге
Lifenews
Изображение к статье: Кино
Наша Латвия
Изображение к статье: Печеный баклажан с томатами и веганским песто
Еда и рецепты
Изображение к статье: согласованное сообщение о дтп
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп и майор-террорист
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео