Цветоводы делятся простыми секретами, чтобы лилии радовали вас крупными цветами.

Чтобы лилии радовали вас обилием крупных цветков, достаточно соблюдать несколько простых правил при их посадке и уходе.

Выберите для лилий просторный и светлый участок, который будет защищен от прямых солнечных лучей.

Перед посадкой удобрите почву органическими веществами, желательно за год до высадки луковиц.

Почва должна быть рыхлой и хорошо пропускать влагу; для этого можно добавить песок в лунки под луковицы.

При посадке луковиц учитывайте их индивидуальную глубину — она должна составлять тройную высоту самой луковички.

Не забудьте внести минеральные удобрения. В первый раз, после весенних заморозков, достаточно использовать 1 столовую ложку аммиачной селитры на 1 квадратный метр почвы.

Вторую подкормку проводите в мае, когда появятся первые ростки. Для этого разведите 40-50 г нитроаммофоски в 10 литрах воды и полейте растения. Повторите эту процедуру, когда начнут появляться первые бутоны.