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Три ошибки при посадке озимого чеснока, которые могут привести к потере урожая 0 159

Дом и сад
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три ошибки при посадке озимого чеснока, которые могут привести к потере урожая

Правильный подход к посадке озимого чеснока гарантирует щедрый и качественный урожай в следующем году.

 

Ошибки, допущенные при посадке, могут привести к нежелательным последствиям. Какие три распространенные недочета стоит избегать?

Неправильный выбор культуры-предшественницы

Успех посадки зависит от того, после какого растения высаживается озимый чеснок. Опытные садоводы рекомендуют сеять сидераты перед озимым чесноком, чтобы подготовить почву к новому урожаю.

Хорошими предшественниками могут быть тыква, помидоры с огурцами и бобовые культуры. Однако не стоит высаживать чеснок после баклажанов, картошки, лука и моркови.

Выбор посадочного материала

Некоторые неопытные садоводы используют для посадки самые маленькие дольки чеснока, которые не дадут хорошего урожая. Лучше их оставить для употребления в пищу.

Крупные дольки, напротив, хорошо зарекомендовали себя и обеспечивают лучший результат.

Использование навоза

Многие считают, что навоз является идеальным удобрением для озимого чеснока, но это заблуждение. Неправильная подкормка может привести к потере урожая.

Лучше заменить навоз на перегной, который значительно улучшает состав почвы.

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