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Три предмета для создания уюта в спальне: советы дизайнеров 0 91

Дом и сад
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три предмета для создания уюта в спальне: советы дизайнеров

Чтобы спальня стала местом расслабления и комфорта, важно не только выбрать качественное постельное белье и матрасы, но и добавить несколько элементов декора.

 

Однако этого недостаточно для создания по-настоящему уютной атмосферы в комнате. Какие три предмета помогут улучшить внешний вид спальни и сделать её более приятной?

Источники света

Одним из лучших решений станут красивые декоративные свечи. В настоящее время можно найти качественные изделия различных форм по доступной цене, что позволит вам порадовать себя.

Кроме основного освещения, важно продумать и дополнительное. Если вы любите проводить время в постели с книгой, стоит приобрести стильную лампу или эффектный настенный светильник.

Тумбочки

Некоторые люди отказываются от этого полезного элемента классической спальни, но это ошибка. Тумбочка может быть выполнена в интересном дизайне, что сделает её прекрасным элементом декора.

Кроме того, тумбочка важна и с практической точки зрения.

Ковер

Ковры всегда делают интерьер более домашним, уютным и спокойным. Особенно приятно ощущать мягкую ткань под ногами в холодное время года.

Рекомендуется выбирать ковры большого размера, чтобы спальня выглядела не только уютно, но и роскошно.

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Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
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