Женщины обладают лучшими навыками поиска и запоминания слов по сравнению с мужчинами, что позволяет им легко разгадывать кроссворды. Об этом сообщают ученые из Университета Бергена (Норвегия).

Исследователи проанализировали результаты 168 научных работ, посвященных гендерным различиям в беглости речи и вербально-эпизодической памяти. Беглость речи — это показатель словарного запаса человека, а вербально-эпизодическая память — способность вспоминать слова, с которыми человек сталкивался в прошлом.

Женщины продемонстрировали лучшие результаты, чем мужчины, сообщил профессор Марко Хирнштейн. В большинстве интеллектуальных навыков различий между мужчинами и женщинами не наблюдается. Однако в некоторых областях женщины показывают лучшие результаты, в то время как мужчины также имеют свои сильные стороны, отметил профессор.

Ранее подобные исследования проводились в 1988 году, когда было выявлено небольшое преимущество женщин. Профессор Марко Хирнштейн и его коллеги решили перепроверить эти результаты и выяснить причины. Они провели анализ объединенных данных всех кандидатских и магистерских диссертаций, а также исследований, опубликованных в научных журналах, которые смогли найти. Таким образом, ученые охватили данные более чем 350 тыс. участников научных работ за последние 50 лет.

Как сообщает журнал Perspectives on Psychological Science, по итогам исследования было выявлено небольшое, но постоянное преимущество женщин в беглости речи и вербальной памяти. Причем это преимущество особенно заметно в фонематической беглости — то есть в назывании слов, начинающихся с определенной буквы.

Следует отметить, что чаще о достоинствах женщин сообщали ученые того же пола. В будущих исследованиях эксперты планируют изучить предвзятость публикаций в зависимости от гендера.