Опытные огородники используют сидераты для увеличения урожайности клубники.
В этой статье мы расскажем, какой сидерат лучше всего подходит для посева в междурядьях клубники.
Рекомендуется выбирать белую горчицу. Она эффективно повышает плодородие почвы, делает ее рыхлой и оздоравливает.
Белая горчица является холодостойкой культурой, поэтому ее можно сажать как ранней весной, сразу после оттаивания почвы, так и поздней осенью.
Этот сидерат быстро растет, и почва покроется зеленью уже через месяц.
При посадке горчицы весной и летом ее следует скашивать до цветения и заделывать в почву. Осенью убирать сидерат не требуется.
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