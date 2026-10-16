В этой статье мы расскажем, какой сидерат лучше всего подходит для посева в междурядьях клубники.

Рекомендуется выбирать белую горчицу. Она эффективно повышает плодородие почвы, делает ее рыхлой и оздоравливает.

Белая горчица является холодостойкой культурой, поэтому ее можно сажать как ранней весной, сразу после оттаивания почвы, так и поздней осенью.

Этот сидерат быстро растет, и почва покроется зеленью уже через месяц.

При посадке горчицы весной и летом ее следует скашивать до цветения и заделывать в почву. Осенью убирать сидерат не требуется.