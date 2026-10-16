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Что сажать в междурядьях клубники для повышения плодородия 0 124

Дом и сад
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что сажать в междурядьях клубники для повышения плодородия

Опытные огородники используют сидераты для увеличения урожайности клубники.

 

В этой статье мы расскажем, какой сидерат лучше всего подходит для посева в междурядьях клубники.

Рекомендуется выбирать белую горчицу. Она эффективно повышает плодородие почвы, делает ее рыхлой и оздоравливает.

Белая горчица является холодостойкой культурой, поэтому ее можно сажать как ранней весной, сразу после оттаивания почвы, так и поздней осенью.

Этот сидерат быстро растет, и почва покроется зеленью уже через месяц.

При посадке горчицы весной и летом ее следует скашивать до цветения и заделывать в почву. Осенью убирать сидерат не требуется.

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