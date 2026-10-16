Белые занавески со временем теряют свой цвет из-за накопления пыли. Чтобы вернуть им белизну, необходимо использовать специальные методы стирки.

Если отправить занавески в стирку без предварительной подготовки, вернуть белый оттенок будет сложно.

Существует несколько проверенных способов, которые помогут решить эту проблему. Рассмотрим их подробнее.

Способ с солью

В первую очередь, нужно подготовить таз с достаточным количеством воды. Затем добавьте обычный порошок для стирки, рассчитанный на стандартную загрузку. Подойдет любое средство.

После этого добавьте четыре ложки соли.

Перемешайте воду, чтобы все компоненты полностью растворились. Поместите занавески в полученный раствор и оставьте на три часа. После этого отправьте их в стирку.

Затем снова разведите 3-4 ложки соли в тазу и используйте этот раствор для ополаскивания. Ваши шторы снова станут белыми.

Самый быстрый способ

Этот метод особенно популярен, так как позволяет быстро добиться результата. В теплой воде растворите три ложки перекиси водорода и одну ложку аммиака.

Поместите занавески в этот раствор всего на полчаса.

После этого тщательно прополощите ткань, аккуратно отожмите и повесьте сушиться.