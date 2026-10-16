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Какие культуры стоит сажать рядом в огороде и какие — нет 0 44

Дом и сад
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Урожай

Если в огороде мало места, смешанные грядки могут стать отличным решением. Однако важно помнить, что не все растения могут сосуществовать друг с другом.

 

Баклажаны

Это универсальная культура, которая показывает наилучшие результаты в соседстве с фасолью, салатом, горохом, картофелем и шпинатом.

Горох

Подходящими соседями для гороха являются фасоль, морковь, редис, кукуруза, картофель, огурцы, салат и дыни. Однако стоит избегать размещения гороха рядом с луком и чесноком.

Капуста

Урожай белокочанной капусты будет успешным, если рядом будут фасоль, сельдерей, картофель, огурцы, лук, укроп или салат. Не стоит сажать капусту рядом с томатами и садовой земляникой.

Огурцы

Огурцы хорошо уживаются с редисом, фасолью, салатом, брокколи, горохом, белокочанной и цветной капустой, подсолнухами или кукурузой. Однако картофель не является хорошим соседом для огурцов.

Кукуруза

Кукурузу можно сажать рядом с подсолнухами, фасолью, кабачками, огурцами, картофелем, салатом, горохом или дынями, но избегайте соседства с томатами.

Морковь

Не рекомендуется сажать морковь рядом с укропом и петрушкой. Вместо этого подойдут соседи, такие как фасоль, томаты, редис, горох, салат или лук.

Перец

Опытные огородники советуют размещать перец подальше от фасоли, но ближе к томатам, луку и шпинату.

Картофель

К картошке хорошо подходят редис, фасоль, горох, капуста, лук, кукуруза, латук, баклажаны и чеснок. Однако огурцы, дыни, томаты, кабачки и подсолнухи не уживутся с картофелем.

Томаты

Томаты не будут давать хороший урожай, если высажены рядом с кукурузой или картофелем. Лучше разместить их рядом с перцем, фасолью, петрушкой, огурцами, салатом, морковью, укропом или сельдереем.

Свекла

Свекла не уживается с фасолью, но в компании спаржи, лука, цветной капусты или салата будет расти гораздо лучше.

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