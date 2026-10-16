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Три важных аспекта при выборе орхидеи для дома 0 99

Дом и сад
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три важных аспекта при выборе орхидеи для дома

Фаленопсис — самый популярный вид орхидей, который удивляет разнообразием цветов и неприхотливостью в уходе.

 

Цветоводы-любители могут начать свою коллекцию орхидей с этих удивительных растений.

Чтобы выбрать здоровое растение, необходимо быть внимательным при покупке.

Существует несколько простых правил, следуя которым, вы сможете приобрести красивую и долговечную орхидею.

При правильном уходе она будет радовать вас своим цветением на протяжении нескольких лет.

Правило 1. Оцените корневую систему

Орхидеи обычно продаются в прозрачных горшках, что позволяет легко проверить состояние корней. У здорового растения корневая система имеет сероватый или зеленоватый цвет, а корни плотные и упругие. Ярко-зелёные кончики корней свидетельствуют о том, что орхидея активно растёт и здорова.

Если растение неустойчиво стоит в горшке, имеет буроватые корни и вялые цветы, лучше отказаться от покупки, так как это может указывать на переувлажнение и гниение корней.

Правило 2. Осмотрите листья

Листья здоровой орхидеи упругие и плотные, с насыщенным зелёным или травянистым цветом. Если листья слишком тёмные, это может означать недостаток света, а желтоватый оттенок указывает на его избыток.

Гниение и слизь в точке роста сигнализируют о переувлажнении, что может привести к гибели растения. Для выбора орхидеи без вредителей осмотрите цветоносы и пазухи листьев на наличие насекомых. Листья не должны быть липкими или покрытыми беловатым или серым налётом, что свидетельствует о поражении вредителями или неправильном уходе.

Небольшие повреждения, такие как царапины или заломы, допустимы и не портят состояние цветка.

Правило 3. Обратите внимание на цветонос

На цветоносе должны быть цветы и бутоны, готовые к раскрытию. Цветы здорового растения упругие и свежие, в то время как вялые, сморщенные цветы с чёрными точками или пятнышками указывают на то, что такое растение не стоит покупать.

Потратьте время на тщательный осмотр при выборе орхидеи, чтобы избежать проблем с её содержанием в будущем. Заботьтесь о своих растениях, и они ответят вам взаимностью!

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