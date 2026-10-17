Дачники, которые любят салат с редиской и зеленым луком, заправленный сметаной, часто задаются вопросом, почему корнеплод получается горьким и невзрачным.

Одной из причин может быть то, что редиска пошла в стрелку, и в этом случае она вряд ли будет крупной и вкусной.

Тем не менее, вы можете избежать этой проблемы, следуя следующим рекомендациям.

Притенение

Солнечные лучи, продолжительный световой день и температура выше +13 градусов являются факторами, способствующими цветению редиски.

Чтобы предотвратить расходование сил растения на ненужные цели, старайтесь размещать корнеплоды в местах, защищенных от солнца во второй половине дня. В крайнем случае, используйте темный нетканый материал.

Прореживание

Растения, у которых достаточно пространства, а значит, воды, света и питательных веществ, не будут конкурировать друг с другом и вырастут крупными и крепкими.

Полив

Для достижения сочного и нежного вкуса корнеплодов необходимо поддерживать постоянную влажность почвы на грядках.

Рыхление

Регулярное рыхление грядок, где высажен редис, очень важно. Лучше всего проводить эту процедуру после полива, когда вода впитается. Вы можете совместить приятное с полезным, одновременно удаляя сорняки из земли.