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Цветы, которые не стоит сажать рядом с розами: важные советы для садоводов 0 198

Дом и сад
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цветы, которые не стоит сажать рядом с розами: важные советы для садоводов

Не все садоводы, особенно начинающие, знают, что соседство роз с некоторыми цветами может привести к нежелательным последствиям.

 

Не рекомендуется сажать на участке, отведенном для роз, папоротники или хосты. Последним будет крайне некомфортно под солнечными лучами, в то время как розы предпочитают яркий свет.

Также не стоит размещать слишком близко к розам луковичные первоцветы, так как при выкапывании луковиц могут быть повреждены корни розовых кустов.

Это правило касается и тюльпанов. Если вы хотите видеть их в своем цветнике, размещайте тюльпаны на переднем плане клумбы, сбоку или в контейнере.

Что касается георгинов и гладиолусов, их луковицы также нужно выкапывать. Кроме того, они цветут одновременно с розами, что может привести к конкуренции за внимание.

Неблагоприятное соседство наблюдается и у роз с лилиями, так как последние нуждаются в аэрации, а корни роз проникают глубоко в почву.

Для ирисов, высаженных рядом с розами, укрытие, необходимое для роз, может стать губительным.

Наконец, стоит отметить, что такие красивые цветы, как вербейник, ландыши, анемоны, живучка, будра и горец, могут «задушить» розы своим присутствием.

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