Существует множество способов, которые помогают в таком непростом деле, как очистка духового шкафа.

В этой статье мы расскажем о методе, который использовали еще наши бабушки, и его результаты действительно впечатляют.

Для начала необходимо извлечь из духовки все содержимое, кроме решетки, и разогреть ее до 180 градусов.

Следующий шаг — открыть окно для проветривания.

Затем подготовьте две мисочки: в одну налейте 200 мл нашатыря, а в другую — воду.

Выключите духовку и разместите мисочки на решетке. Дождитесь, пока температура внутри снизится — это обычно занимает около получаса.

Если налет из жира и нагара очень сильный, оставьте смесь аммиака и воды на ночь.

После этого просто протрите внутренние поверхности духовки влажной тряпочкой. Для упрощения задачи можно использовать соду. Верните противни на место и не забудьте очистить дверцу. На этом уборка завершена.