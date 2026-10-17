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Как эффективно очистить духовку от стойких загрязнений: проверенный метод 0 116

Дом и сад
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как эффективно очистить духовку от стойких загрязнений: проверенный метод

Существует множество способов, которые помогают в таком непростом деле, как очистка духового шкафа.

 

В этой статье мы расскажем о методе, который использовали еще наши бабушки, и его результаты действительно впечатляют.

Для начала необходимо извлечь из духовки все содержимое, кроме решетки, и разогреть ее до 180 градусов.

Следующий шаг — открыть окно для проветривания.

Затем подготовьте две мисочки: в одну налейте 200 мл нашатыря, а в другую — воду.

Выключите духовку и разместите мисочки на решетке. Дождитесь, пока температура внутри снизится — это обычно занимает около получаса.

Если налет из жира и нагара очень сильный, оставьте смесь аммиака и воды на ночь.

После этого просто протрите внутренние поверхности духовки влажной тряпочкой. Для упрощения задачи можно использовать соду. Верните противни на место и не забудьте очистить дверцу. На этом уборка завершена.

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