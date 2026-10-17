Многие дачники следуют рекомендациям, оставленным старшим поколением.
В этой статье мы поделимся опытом наших предков по посадке лука под зиму.
Сроки посадки зависят от погодных условий в вашем регионе.
Общее правило: как только температура опустится до пяти градусов тепла, значит, пришло время сажать.
Грядку для посадки лука нужно подготовить заранее, чтобы земля осела. Если вы забыли это сделать, не переживайте: разместите посадочный материал на 2-3 см глубже обычной глубины, которая составляет 6-8 см.
Для удобрения грядок в почву вносят 5-6 кг перегноя, 10-15 г калийной соли и 20-25 г суперфосфата на каждый квадратный метр.
Перед посадкой посыпьте участок золой — для указанной площади понадобится 100-150 г.
Также стоит подготовить сам севок, замочив его в розовом растворе марганцовки на полчаса.
Оставить комментарий