В этой статье мы поделимся опытом наших предков по посадке лука под зиму.

Сроки посадки зависят от погодных условий в вашем регионе.

Общее правило: как только температура опустится до пяти градусов тепла, значит, пришло время сажать.

Грядку для посадки лука нужно подготовить заранее, чтобы земля осела. Если вы забыли это сделать, не переживайте: разместите посадочный материал на 2-3 см глубже обычной глубины, которая составляет 6-8 см.

Для удобрения грядок в почву вносят 5-6 кг перегноя, 10-15 г калийной соли и 20-25 г суперфосфата на каждый квадратный метр.

Перед посадкой посыпьте участок золой — для указанной площади понадобится 100-150 г.

Также стоит подготовить сам севок, замочив его в розовом растворе марганцовки на полчаса.