В этой статье мы расскажем, как правильно заряжать телефон, чтобы он служил вам долго.

Во-первых, старайтесь не заряжать телефон до 100% и не разряжать его до нуля.

Рекомендуется поддерживать уровень заряда аккумулятора в диапазоне от 30% до 80%.

Исходя из этого, второе правило: не оставляйте телефон на зарядке на всю ночь.

В-третьих, избегайте использования смартфона во время зарядки. Он и так может нагреваться, а активное использование только усугубит ситуацию.

В-четвертых, старайтесь реже пользоваться функцией быстрой зарядки, так как это может снизить емкость батареи. Со временем аккумулятор может начать хуже держать заряд.

В-пятых, не спешите выбрасывать старый телефон после покупки нового. Он все еще может быть полезен.

Чтобы поддерживать старый смартфон в рабочем состоянии, проводите полную зарядку раз в три месяца.