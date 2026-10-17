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Как продлить жизнь телефону: 5 простых и эффективных правил 0 304

Дом и сад
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как продлить жизнь телефону: 5 простых и эффективных правил

Следуя нескольким простым рекомендациям, можно значительно увеличить срок службы вашего смартфона.

 

В этой статье мы расскажем, как правильно заряжать телефон, чтобы он служил вам долго.

Во-первых, старайтесь не заряжать телефон до 100% и не разряжать его до нуля.

Рекомендуется поддерживать уровень заряда аккумулятора в диапазоне от 30% до 80%.

Исходя из этого, второе правило: не оставляйте телефон на зарядке на всю ночь.

В-третьих, избегайте использования смартфона во время зарядки. Он и так может нагреваться, а активное использование только усугубит ситуацию.

В-четвертых, старайтесь реже пользоваться функцией быстрой зарядки, так как это может снизить емкость батареи. Со временем аккумулятор может начать хуже держать заряд.

В-пятых, не спешите выбрасывать старый телефон после покупки нового. Он все еще может быть полезен.

Чтобы поддерживать старый смартфон в рабочем состоянии, проводите полную зарядку раз в три месяца.

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