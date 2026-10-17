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Каким овощам полезны осенние холода: не спешите с уборкой 0 58

Дом и сад
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каким овощам полезны осенние холода: не спешите с уборкой

Осень ассоциируется с уборкой урожая, но не стоит торопиться.

 

Однако не стоит спешить с уборкой урожая — есть ряд культур, которые становятся сочнее и полезнее после первых заморозков, а также лучше хранятся.

Многие знают о пользе позднего сбора моркови, брюссельской капусты, лука-порея и сельдерея, но есть и менее известные культуры.

Так, до поздней осени в земле могут оставаться пастернак, корневая и листовая петрушка.

Клубни топинамбура не боятся морозов. Их не обязательно выкапывать — в погребе клубни могут усыхать, а в мерзлой земле они зимуют очень хорошо. Собранный весной топинамбур порадует вас сочными и полезными плодами.

Также выносливы такие редкие овощи, как турнепс, скорцонера, дайкон и редис.

Свежую редиску, посаженную в конце августа, можно подавать к столу до конца октября, если температура не опускается ниже -2 градусов.

Дайкон и турнепс могут оставаться в земле всю зиму — главное, не забыть обрезать надземную часть растений и укрыть грядку толстым слоем мульчи из торфа или опилок.

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