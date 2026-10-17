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Можно ли сажать помидоры на огороде после капусты 0 51

Дом и сад
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли сажать помидоры на огороде после капусты

Опытные огородники всегда учитывают принципы севооборота при планировании своего участка.

 

Игнорирование этих правил может привести к тому, что урожай окажется неудачным.

Помидоры выращивают около 90% дачников. При ограниченном пространстве дачники чаще всего выбирают томаты, огурцы, капусту, морковь, лук, чеснок и свеклу.

Следовать принципам севооборота на небольшом участке сложно, но возможно. Часто дачники задаются вопросом: можно ли сажать помидоры после капусты.

Исследования показывают, что капуста является отличной предшественницей для томатов. Это связано с тем, что эти растения подвержены атакам разных вредителей. Таким образом, насекомые, оставшиеся после капусты, не будут угрожать помидорам.

Ситуация аналогична и с болезнями. Патогены, которые могут остаться в почве после капусты, не представляют опасности для помидоров. Эти растения используют различные минералы и элементы для своего роста.

Помидоры также можно сажать после свеклы, огурцов, тыквы, кабачков, моркови и патиссонов.

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