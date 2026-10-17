Бархатцы — популярные цветы на дачных участках. Однако не все садоводы знают, что семена можно сажать осенью.

Несмотря на мнение некоторых цветоводов о нецелесообразности осеннего сева, этот метод имеет четыре весомых преимущества.

1. Всходы бархатцев появляются сразу после таяния снега и первых солнечных дней.

Таким образом, уже к концу мая ваш цветник будет радовать глаз кустиками высотой до 15 см, которые начнут закладывать бутоны.

2. Вам не придется тратить время весной на выращивание рассады бархатцев — о них можно просто забыть.

3. Это связано с предыдущим пунктом — рассада не займет место на подоконнике в конце зимы, которое нужно для молодых растений садовых и огородных культур.

4. Бархатцы, вырастающие из семян, посаженных осенью, будут более закаленными и устойчивыми к холодам.

В результате вы получите крепкие и выносливые кусты, усыпанные яркими цветами.