Известный агроном Октябрина Ганичкина делится рекомендациями по подготовке дачи к зимнему сезону.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо убрать садовый инвентарь в кладовки и сараи, слить воду из систем полива и отопления, закрыть окна и снять москитные сетки.

Установка ультразвуковых ловушек в доме поможет защитить помещение от нашествия мышей и крыс.

Грызуны могут попасть в места, где хранятся белье и посуда, поэтому их лучше упаковать в полиэтиленовые пакеты и коробки, как подчеркивает Ганичкина.

Также важно просушить все шланги и вылить воду из бочек и леек. Мебель в дачном домике рекомендуется обтянуть пленкой или закрыть старыми тряпками.