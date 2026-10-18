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Как правильно подготовить дачу к зиме: советы агронома 0 119

Дом и сад
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дача

Известный агроном Октябрина Ганичкина делится рекомендациями по подготовке дачи к зимнему сезону.

 

По словам специалиста, в первую очередь необходимо убрать садовый инвентарь в кладовки и сараи, слить воду из систем полива и отопления, закрыть окна и снять москитные сетки.

Установка ультразвуковых ловушек в доме поможет защитить помещение от нашествия мышей и крыс.

Грызуны могут попасть в места, где хранятся белье и посуда, поэтому их лучше упаковать в полиэтиленовые пакеты и коробки, как подчеркивает Ганичкина.

Также важно просушить все шланги и вылить воду из бочек и леек. Мебель в дачном домике рекомендуется обтянуть пленкой или закрыть старыми тряпками.

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