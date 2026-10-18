Энергия литий-ионных аккумуляторов составляет около 40 килоджоулей. Это в 20 раз больше энергии, чем у пули из автомата Калашникова, и примерно эквивалентно 10 граммам взрывчатки. Часть этой энергии уходит в тепло, которое отводится наружу.

Однако, если аккумулятор имеет дефект и перегревается, в нем могут запуститься химические реакции, которые приводят к выделению все большего количества тепла и газов. В лучшем случае аккумулятор просто вздуется, а в худшем — может произойти взрыв. Но вся запасенная энергия не выделяется мгновенно, и серьезной травмы это, как правило, не вызывает.