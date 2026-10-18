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Вредно ли оставлять смартфон на зарядке ночью 0 55

Дом и сад
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мобиьный телефон

Современные смартфоны, которые используются до 2-3 лет, в среднем заряжаются за 2 часа.

 

Если оставить смартфон на всю ночь на зарядке, с аккумулятором ничего критичного не произойдет. Однако есть несколько нюансов, которые стоит учитывать.

Регулярная ночная зарядка телефона может ускорить деградацию аккумулятора. В среднем, каждая батарея рассчитана на 500-550 циклов «разрядки-зарядки».

Со временем аккумулятор теряет способность долго удерживать заряд. Например, при покупке емкость батареи составляет 4 тыс. мАч, а со временем она может снизиться до 3,4 тыс. мАч, а затем до 3 тыс. мАч и так далее.

Что не так с зарядкой смартфона ночью

Как правило, батарее нужно 2-3 часа, чтобы зарядиться с 5-10 % до 100 %. Когда аккумулятор достигает максимального уровня заряда, он автоматически прекращает зарядку.

Однако, находясь в режиме простоя, заряд со 100 % может снизиться до 99 %. В этот момент батарея снова начинает заряжаться. За ночь таких мини-циклов может быть несколько, и именно они способствуют ускорению деградации аккумулятора смартфона.

Конечно, за один раз ничего критичного с батареей не случится. Но регулярная ночная зарядка смартфона может значительно сократить срок службы аккумулятора. При этом устройство будет разряжаться не только при активном использовании, но и в режиме простоя.

Сомнительная хитрость

Существует совет, согласно которому заряд батареи телефона следует поддерживать в пределах 50-80 %, то есть не допускать разрядки ниже этого уровня и не заряжать выше предельного показателя. В таком случае количество циклов «разрядки-зарядки» может увеличиться до 1-1,5 тыс. против стандартных 500-550.

Однако стоит учитывать, что в этом случае придется чаще заниматься зарядкой смартфона. Это может привести к износу разъема зарядки. Таким образом, батарея прослужит немного дольше, но вероятность необходимости замены разъема увеличится в три раза.

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