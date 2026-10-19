Белые кроссовки — стильная, но непрактичная обувь, требующая особого ухода.
Даже обычная пыль может испортить внешний вид белых кроссовок, не говоря уже о грязи и слякоти, которые часто встречаются в осенний период.
Если ваши кроссовки сделаны из кожи или ее экозаменителя, вы можете использовать влажную губку для очистки. Однако этот метод не подойдет для обуви из ткани.
В этой статье мы расскажем о простом и эффективном способе, который поможет вернуть вашим кроссовкам первозданную белизну.
Сначала смойте с кроссовок всю грязь, затем нанесите на них смесь из равных частей пищевой соды и стирального порошка.
С помощью старой зубной щетки тщательно обработайте обувь и оставьте чистящее средство на несколько минут.
После этого смойте смесь и постирайте кроссовки в стиральной машине на деликатном режиме.
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