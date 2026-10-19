Даже обычная пыль может испортить внешний вид белых кроссовок, не говоря уже о грязи и слякоти, которые часто встречаются в осенний период.

Если ваши кроссовки сделаны из кожи или ее экозаменителя, вы можете использовать влажную губку для очистки. Однако этот метод не подойдет для обуви из ткани.

В этой статье мы расскажем о простом и эффективном способе, который поможет вернуть вашим кроссовкам первозданную белизну.

Сначала смойте с кроссовок всю грязь, затем нанесите на них смесь из равных частей пищевой соды и стирального порошка.

С помощью старой зубной щетки тщательно обработайте обувь и оставьте чистящее средство на несколько минут.

После этого смойте смесь и постирайте кроссовки в стиральной машине на деликатном режиме.