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Как удалить жирное пятно с обоев: простой способ 0 114

Дом и сад
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как удалить жирное пятно с обоев: простой способ

Жирные пятна на обоях чаще всего появляются на кухне, но они могут возникнуть и в других помещениях.

 

Для флизелиновых и виниловых обоев отлично подойдет обычный мыльный раствор для удаления пятен.

С бумажными обоями дело обстоит сложнее, так как их нельзя мочить.

Вместо мыльного раствора можно использовать ластик, который обычно находится в школьном пенале.

Однако обычная канцелярская резинка не всегда эффективно справляется с загрязнениями.

Наилучший вариант — мягкая стирка, которую используют профессиональные художники.

Она поможет удалить небольшие жирные пятна и следы от пальцев.

Тем не менее, будьте осторожны и не прилагайте слишком много усилий, чтобы не повредить обои.

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