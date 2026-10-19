Жирные пятна на обоях чаще всего появляются на кухне, но они могут возникнуть и в других помещениях.

Для флизелиновых и виниловых обоев отлично подойдет обычный мыльный раствор для удаления пятен.

С бумажными обоями дело обстоит сложнее, так как их нельзя мочить.

Вместо мыльного раствора можно использовать ластик, который обычно находится в школьном пенале.

Однако обычная канцелярская резинка не всегда эффективно справляется с загрязнениями.

Наилучший вариант — мягкая стирка, которую используют профессиональные художники.

Она поможет удалить небольшие жирные пятна и следы от пальцев.

Тем не менее, будьте осторожны и не прилагайте слишком много усилий, чтобы не повредить обои.