Жирные пятна на обоях чаще всего появляются на кухне, но они могут возникнуть и в других помещениях.
Для флизелиновых и виниловых обоев отлично подойдет обычный мыльный раствор для удаления пятен.
С бумажными обоями дело обстоит сложнее, так как их нельзя мочить.
Вместо мыльного раствора можно использовать ластик, который обычно находится в школьном пенале.
Однако обычная канцелярская резинка не всегда эффективно справляется с загрязнениями.
Наилучший вариант — мягкая стирка, которую используют профессиональные художники.
Она поможет удалить небольшие жирные пятна и следы от пальцев.
Тем не менее, будьте осторожны и не прилагайте слишком много усилий, чтобы не повредить обои.
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