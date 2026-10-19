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Почему чеснок полезен для комнатных растений: полезные советы 0 16

Дом и сад
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему чеснок полезен для комнатных растений: полезные советы

Чеснок помогает не только людям, но и комнатным растениям в борьбе с болезнями, вызванными бактериями.

 

Аллицин – это органическое соединение, обладающее бактерицидными и фунгицидными свойствами, которое образуется при механическом разрушении клеток чеснока.

Для комнатных растений чеснок может быть полезен не только в борьбе с патогенами, но и с вредителями.

Паутинный клещ

Для приготовления средства необходимо заполнить половину трехлитровой банки тертым чесноком. Можно использовать не только зубчики, но и стрелки, а также шелуху. Затем емкость заливают теплой водой и оставляют настаиваться на 24 часа.

Спустя сутки настой процеживают и разбавляют водой в соотношении 1:1. Полученным раствором поливают растения под корень или опрыскивают по листьям. Интервал между обработками составляет 3-4 дня. Это средство поможет избавиться от паутинного клеща.

Белый налет

Белый налет может образовываться не только из-за кислотности почвы, но и из-за развития грибка в горшке.

Если вы заметили эту проблему, то зубчик чеснока очищают от шелухи и разрезают пополам. Половину зубчика закапывают в горшок, где зафиксирован белый налет. Чеснок в земле начнет выделять вещества, которые негативно влияют на грибок.

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