Осенью важно позаботиться о вишнях, которые летом радовали урожаем и готовятся к зиме.

Если все сделать правильно, в следующем году деревья будут усыпаны ягодами.

Перекопка и полив

Начинайте с неглубокой рыхления почвы в приствольном круге. Затем поливайте дерево водой, температура которой выше температуры воздуха.

Подкормка

Для минеральной подкормки используйте хлористый калий (1 ст. л. на 1 кв. м.) и суперфосфат (2 ст. л. на 1 кв. м.). Для взрослых растений дозировку можно увеличить в 1,5-2 раза.

Мульчирование

Для мульчирования подойдет компост или перегнивший навоз. На деревья до 7 лет используйте по 1,5 кг на квадратный метр. Для растений старше 7 лет — 3 кг на квадратный метр.

Побелка

Когда наступят первые холода, побелите взрослые деревья: штамб и треть скелетных веток. Молодые растения лучше утеплить воздухопроницаемым материалом вместо побелки.