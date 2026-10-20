Совместимость культур — важный вопрос для дачников с ограниченными участками.

Многие садоводы знакомы с принципами севооборота и стараются избегать посадки растений на участках, что может привести к негативным последствиям.

Помидоры и клубника — это популярные культуры, которые часто встречаются на огородах и в садах.

Когда дачник убирает старую клубнику и планирует посадить помидоры на этом месте, возникает вопрос: будут ли томаты хорошо расти здесь?

Оба растения имеют мощные корневища. У клубники корни проникают на глубину 30-40 см, а у помидоров — на 60 см. Это означает, что растения могут истощать почву, пытаясь получить необходимые питательные вещества.

Таким образом, помидоры, посаженные после клубники, могут столкнуться с нехваткой полезных элементов. Поэтому существует высокая вероятность, что без внесения комплексного удобрения, томаты будут давать слабый урожай и подвержены болезням.

Опытные дачники рекомендуют на месте клубники сажать чеснок, лук или бобовые. Для помидоров хорошими предшественниками являются огурцы.