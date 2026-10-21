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Как правильно мыть решетку газовой плиты: советы для блеска 0 590

Дом и сад
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно мыть решетку газовой плиты: советы для блеска

Решетка газовой плиты требует регулярной очистки от жира и налета.

 

Решетка газовой плиты загрязняется практически каждый день, поэтому важно своевременно очищать её, чтобы избежать прилипания загрязнений. В противном случае, удалить их будет довольно сложно.

Для удаления застывшего жира и остатков пищи с решетки вам понадобятся стиральный порошок, сода, горчица и пакет.

Смешайте указанные ингредиенты в равных пропорциях и разбавьте водой. Консистенция полученного средства должна быть средней: не слишком жидкой и не слишком густой. Разведите соду, горчицу и порошок до состояния вязкой кашицы.

Перелейте полученный раствор в пакет, убедившись, что он не имеет дырок, иначе жидкость вытечет, и очистка не даст результата.

Поместите решетку в пакет с раствором, плотно завяжите его и оставьте на некоторое время. Если вам не хочется использовать пакет, можно опустить решетку в ванну или тазик с раствором.

В пакете раствор не будет растекаться, что обеспечит более эффективное воздействие на загрязнения.

Через несколько часов достаньте решетку и аккуратно потрите её. Грязь отойдет за считанные минуты, и решетка будет выглядеть как новая.

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