Если ваши полотенца стали жесткими и неприятными на ощупь, не спешите их заменять.

Вместо этого дайте текстилю второе дыхание — это займет совсем немного времени и усилий.

Для начала погрузите махровые полотенца в солевой раствор, который готовится путем добавления 2-3 столовых ложек соли в 5 литров теплой воды.

Пусть изделия проведут в таком растворе несколько часов, после чего их следует постирать.

При выборе режима стирки ориентируйтесь на следующие параметры: температура — 40 градусов, отжим — не более 800 оборотов, а лучше 400.

Для смягчения воды добавьте в отсек для жидкого моющего средства 2 столовые ложки соды и 1,5 ложки соли (не используйте соль с пометкой «Экстра» на упаковке).

После стирки высушите полотенца и прогладьте их утюгом с функцией отпаривания.

Этот алгоритм действий стоит запомнить, ведь для поддержания мягкости полотенец в будущем их следует стирать только таким образом.