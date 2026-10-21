Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как вернуть мягкость махровым полотенцам 0 1089

Дом и сад
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вернуть мягкость махровым полотенцам

Если ваши полотенца стали жесткими и неприятными на ощупь, не спешите их заменять.

 

Вместо этого дайте текстилю второе дыхание — это займет совсем немного времени и усилий.

Для начала погрузите махровые полотенца в солевой раствор, который готовится путем добавления 2-3 столовых ложек соли в 5 литров теплой воды.

Пусть изделия проведут в таком растворе несколько часов, после чего их следует постирать.

При выборе режима стирки ориентируйтесь на следующие параметры: температура — 40 градусов, отжим — не более 800 оборотов, а лучше 400.

Для смягчения воды добавьте в отсек для жидкого моющего средства 2 столовые ложки соды и 1,5 ложки соли (не используйте соль с пометкой «Экстра» на упаковке).

После стирки высушите полотенца и прогладьте их утюгом с функцией отпаривания.

Этот алгоритм действий стоит запомнить, ведь для поддержания мягкости полотенец в будущем их следует стирать только таким образом.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пять главных дел в саду, которые стоит сделать осенью
Изображение к статье: Как визуально увеличить пространство ванной комнаты
Изображение к статье: Можно ли сажать помидоры после клубники: важные аспекты для дачников
Изображение к статье: Что нужно сделать с вишней осенью: секреты ухода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лекарства в интернете
Бизнес
Изображение к статье: Комнатные цветы: народные приметы и их влияние
Люблю!
Изображение к статье: робот за просмотром документов
Политика
1
Изображение к статье: Смартфон заряжается
Люблю!
Изображение к статье: часы на осенних листьях
Наша Латвия
Изображение к статье: руки
Наша Латвия
Изображение к статье: Лекарства в интернете
Бизнес
Изображение к статье: Комнатные цветы: народные приметы и их влияние
Люблю!
Изображение к статье: робот за просмотром документов
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео