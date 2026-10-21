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Как визуально увеличить пространство ванной комнаты 0 66

Дом и сад
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как визуально увеличить пространство ванной комнаты

Цветовое оформление, освещение, зеркала и размер сантехники — ключевые факторы для создания ощущения большего пространства в ванной комнате.

 

Цвета

При отделке ванной комнаты выбирайте светлые оттенки плитки, затирки и краски. Холодные и пастельные цвета, такие как светло-зеленый, голубой, серый и розовый, помогут визуально расширить пространство.

Если однотонные решения кажутся скучными, добавьте яркие акценты с помощью декора. Рекомендуется использовать прозрачные предметы для создания легкости.

Оформление и материал

Выбирайте устойчивые и безопасные вещи, предпочтительно из прозрачного пластика, чтобы снизить риск повреждений. Это создаст иллюзию увеличенного пространства в ванной комнате.

При размещении декоративных элементов придерживайтесь стиля минимализм, чтобы избежать перегруженности. Если вы затрудняетесь с выбором цветовой гаммы, обратитесь к опытному дизайнеру.

Плитка

При укладке плитки лучше использовать небольшие размеры. Вертикальная укладка плитки поможет визуально увеличить пространство. Затирку выбирайте на несколько тонов темнее самой плитки.

Зеркала

Создайте гарнитур с зеркалом или оформите целую зеркальную стену. Отражающие поверхности значительно увеличивают ощущение пространства.

Свет

Выбор источников освещения зависит от ваших предпочтений. Теплый свет создаст уют, в то время как холодные светильники подчеркнут детали интерьера. Комната должна быть равномерно освещена, и натяжной потолок отлично справится с этой задачей.

Сантехника и мебель

Отдавайте предпочтение компактной навесной сантехнике. Можно встроить шкаф в стену и скрыть трубы, добавив полочки для удобства. Также используйте двери для функциональности: прикрепите на них крючки или полочки.

Грамотная планировка — залог успеха!

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